 

Стали известны новые обстоятельства избиения фигуриста Соловьева

25.12.2021, 6:49, Новости дня
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Фигурист Дмитрий Соловьев находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его избили в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, Соловьев возле караоке-клуба в Весковском переулке, дом 7, в момент конфликта, где его избили, находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами, его состояние средней тяжести», – сказал собеседник ТАСС.

Между тем в ГУ МВД по Москве сообщили, что по факту избиения будет проведена судмедэкспертиза. Все участники конфликта опрошены, изучается запись с камер видеонаблюдения.

Глава управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин отметил, что следователь может переквалифицировать дело в отношении подозреваемых.

«Пока мы не понимаем вред здоровью, мы не можем квалифицировать деяния, это законодательно предусмотрено. Если сейчас изменение вреда здоровью произойдет <…>, то решение будет приниматься соответственно по поступлению информации. Если он будет более тяжкий, то оно будет переквалифицироваться. Следователь примет решение моментально», – сообщил он в эфире Соловьев Live.

Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер.

До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Между тем подозреваемых в нападении на фигуриста уже задержали. Ведутся следственные действия.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнивала происшествие с фигуристом Дмитрием Соловьевым с убийством казахского фигуриста Дениса Тена.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в отношении двух подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».



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