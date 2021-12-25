 

Польский эксперт – «окно возможностей» — Москва хочет получить «буферную зону» в Центральной Европе

25.12.2021, 6:31, Новости дня
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Россия поняла, что американская администрация, возможно, хочет прийти к соглашению с ней, а затем сосредоточиться на противостоянии с Китаем. В такой ситуации она увидела своего рода «окно возможностей» и шанс потребовать от США отказа от дальнейшего расширения на восток, рассказал Polskie Radio аналитик Польского института международных дел Даниэль Шелиговский.


Reuters

МИД РФ предложил два варианта договора, которые выступили бы своего рода «гарантиями безопасности». Среди них есть положение, которое напрямую касается возможного членства Украины в НАТО. Предложения получили немедленный отклик в НАТО и Вашингтоне, пишет Polskie Radio.

«Путин нашёл для себя некое окно возможностей в плане того, что американская администрация не прочь прийти к соглашению с Россией и сосредоточиться на Китае», — объяснил в беседе с радиостанцией аналитик Польского института международных дел Даниэль Шелиговский. По его мнению, цель Кремля заключается не в том, чтобы убедить кого-то на Западе в правильности своих теорий, а именно в создании атмосферы шантажа и угрозы военной эскалации. «Требования РФ — это требования к Западу признать сферу влияния РФ и создать нечто вроде буферной зоны в Центральной Европе», — резюмировал он в интервью. 

Polskie Radio напоминает, что проект договора с США состоит из восьми пунктов. Один из них — статья 4: касается обязательства США отказаться от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, особенно это относится к странам, ранее входившим с состав СССР.



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