Потребности меняются с возрастом: пять реальных женщин раскрывают секреты красоты и здоровья своей кожи

Женщина стремится быть привлекательной в любом возрасте. Но с годами уход за собой требует все больших усилий. Своими секретами красоты поделились 5 женщин, сумевших обмануть время и познать законы привлекательности. Рекомендации предельно просты, скорее всего, о них уже приходилось слышать. Возможно, эти советы будут более полезными, если их преподнесут знаменитые красавицы.

Всегда наносить сыворотку на влажную кожу

Хотя вы, вероятно, слышали/читали, что следует наносить большинство средств по уходу на чистую, сухую кожу лица, по совету автора и предпринимателя из Мельбурна Зои Фостер-Блейк, на самом деле гораздо лучше наносить сыворотку на влажную кожу.

Она объяснила это как «технику губки». Слышали об этом? И сказала, что нельзя надеяться очистить поверхность сухой губкой, сначала нужно смочить ее, чтобы грязь могла впитаться.

Зои Фостер-Блейк всегда предварительно увлажняет кожу, а потом уже наносит сыворотку, оставляя ее на лице на 60 секунд. Использует это время, чтобы нанести сыворотку для ресниц и сделать брови. Имеет смысл, не так ли? Для предварительного увлажнения кожи Зои использует разбрызгиватель.

Витамин С – лучший друг в борьбе с пигментацией

Как вы, вероятно, уже знаете, пигментация – это серьезная проблема для кожи, и ее можно лечить долго, если не сказать постоянно. Совет Зои Фостер-Блейк – делайте это с витамином С.

Писательница говорит, что давно практикует употребление витамина С ежедневно. Она попробовала несколько разных методов, объяснив, что все дело в правильном применении пищевой добавки.

Помимо приема витамина C Зои советует продолжать использование осветляющих сывороток и солнцезащитного крема в зависимости от времени года.

Потребности кожи меняются с возрастом

Это может показаться очевидным, но многие люди склонны придерживаться той же процедуры ухода за кожей, которую использовали 10 лет назад, потому что это просто работает. Правильно?

Однако с возрастом потребности нашей кожи меняются. Это не означает, что нужно провести полный переворот и потратить кучу денег на покупку дорогостоящей косметики и посещение косметологов, но крошечные изменения, безусловно, могут иметь решающее значение.

И если это поможет сделать кожу хоть наполовину более ухоженной, почему бы не воспользоваться дельным советом? По Линг Йоу много лет была профессиональным визажистом, и ее фирменный стиль всегда был сосредоточен на натуральной коже. Так что для косметолога подготовка кожи представляет огромное значение.

Приближение к отметке 50 лет определенно изменило ее подход к уходу за кожей в том смысле, что она стала относиться к нему более серьезно!

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Средства по уходу за кожей – только часть ухода

Австралийская журналистка Брук Бони сказала, что не было «секрета» или «ключа» к ее безупречной коже – она ​​просто начала подпитывать свое тело более питательной пищей и решила сократить употребление алкоголя.

Она просто начала есть действительно здоровую пищу, увлеклась овощами и перестала пить так много спиртного. Также Брук следила за тем, чтобы высыпаться каждую ночь, и заметила большую разницу в том, как выглядит кожа, насколько она совершенна и как быстро может реагировать на меняющиеся потребности.

Использование продуктов, слишком агрессивных для кожи

Подруга Зои Фостер-Блейк сказала, что многие люди склонны без надобности использовать сверхагрессивные продукты, которые в конечном итоге вызывают долгосрочные проблемы по причине высокой чувствительности кожи.

«Я думаю, что лучше меньше, да лучше», – сказала она. Некоторое время назад женщина была очень обеспокоена по-матерински, насколько много сейчас существует высокоагрессивных продуктов, которые предназначены для более молодой аудитории, например, ретинолы и гликоли.

Она думает, что без правильного понимания того, что кожа обладает высокой чувствительностью, можно отшелушивать ее вечно и в итоге получить сенсибилизированную, блестящую кожу. Следовательно, не нужно чистить и химически «сжигать» дерму, чтобы она сияла. В холодное время года стоит отказаться от использования скрабов для лица, сосредоточившись на подпитке кожи питательными кремами.

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Сама женщина практикует методы химического отшелушивания только три раза в неделю, поэтому чувствует, что между этими двумя вариантами она получает все что нужно. У нее есть гликолевый тоник, но женщина не прочь использовать активные вещества. Она думает, что каждое средство в подходящее для человека время должно использоваться правильным образом.

Женщина рекомендует не использовать слишком много отшелушивающих средствв, ведь лицо не должно покалывать и краснеть.

Уход за кожей – это вложение

Нет, не нужно откладывать все свои сбережения, чтобы позаботиться о прекрасном состоянии зрелой кожи – на рынке есть тонны доступных продуктов, которые предлагают невероятные преимущества без больших затрат.

Однако, хотя есть вещи, на которых следует сэкономить (очищающие, увлажняющие), иногда стоит потратиться на определенные сыворотки/активные вещества и процедуры для решения конкретных проблем с кожей.

Австралийская телеведущая и актриса Сэм Фрост в одном из недавних интервью подробно рассказала обо всем, что касается ухода за кожей, и обратила внимание, что все это обошлось ей недешево. Но она объяснила, что считает уход за кожей долгосрочным вложением средств, которые обязательно окупятся.

Использование всех этих продуктов накапливается и может быть дорогостоящим, но у Сэм есть только одно лицо на всю жизнь, поэтому она оправдывает это как вложение финансов в себя.

Лучше меньше, да лучше

Все мы слышали выражение о преимуществе меньшего перед лучшим сто раз, но это правда! Если посмотреть на кожу австралийской королевы красоты Марии Таттил, возникает закономерный вопрос: как ей удается так великолепно выглядеть независимо от возраста?

В недавнем интервью модель, активистка и бывшая “Мисс Австралия” сказала следующее: «Я могу ограничивать свой рутинный уход за кожей с помощью двух ключевых шагов: увлажнять и защищать». Ее основной уход за кожей – сыворотка с гиалуроновой кислотой, а также сыворотка с витамином С и SPF. Проще простого.