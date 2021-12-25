Песков разъяснил слова Путина об ответе РФ на недружественные шаги США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что военно-технический ответ на недружественные шаги США включает в себя целый набор мер по обеспечению безопасности России.

«Это целый набор мер по обеспечению безопасности РФ и сдерживающего, взаимосдерживающего паритета… Более специфичной информации я не хотел бы сейчас предоставлять», – цитирует его РИА «Новости».

Напомним, президент Владимир Путин сообщил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.

Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.