 

Песков разъяснил слова Путина об ответе РФ на недружественные шаги США

25.12.2021, 6:04, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что военно-технический ответ на недружественные шаги США включает в себя целый набор мер по обеспечению безопасности России.

«Это целый набор мер по обеспечению безопасности РФ и сдерживающего, взаимосдерживающего паритета… Более специфичной информации я не хотел бы сейчас предоставлять», – цитирует его РИА «Новости».

Напомним, президент Владимир Путин сообщил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.

Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.



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