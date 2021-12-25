Краснодарского мэра Алексеенко задержали за взятку ружьем

Главу Краснодара Андрея Алексеенко заподозрили в получении особо крупной взятки, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Занимая должность первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1,6 млн рублей за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас мужчина задержан, проводится допрос и решается вопрос о мере пресечения.

Между тем в краснодарском отделении «Единой России» заявили, что членство Алексеенко временно приостановлено.

«Президиум регионального политсовета приостановил членство в «Единой России» мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря», – сообщается на сайте отделения.

Отмечается, что это – обычная процедура в случае возбуждения уголовного дела против члена партии.

В октябре во Владивостоке арестовали экс-главу города Олега Гуменюка. Его подозревают в получении взяток на 19,5 млн рублей от руководства МУПВ «Некрополь» за покровительство при оказании похоронных услуг.