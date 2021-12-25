Разведка США узнала, что Пекин «втайне» помогает Эр-Рияду строить ракеты

Спецслужбы США получили спутниковые снимки, которые проливают свет на военное сотрудничество между Китаем и Саудовской Аравией. По мнению американских властей, Эр-Рияд создаёт собственные баллистические ракеты с помощью технологий, полученных от Пекина, пишет CNN.

На Ближнем Востоке назревает гонка вооружений со следами китайского участия. Эти спутниковые снимки показывают объект Давадми в центре Саудовской Аравии, где, по словам американской разведки, Эр-Рияд строит свои собственные баллистические ракеты. Не сумев получить помощь США по разработке оружия, саудовцы обратились к Китаю.

Представители различных американских агентств получили инструктаж по конфиденциальным разведданным. В них, по словам двух источников CNN, говорится о множестве крупных поставок секретных ракетных технологий от Пекина в Эр-Рияд. Использованные ямы для сжигания ракетного топлива указывают на то, чем занимаются саудовцы.

Министерство иностранных дел Китая назвало обе страны «многогранными стратегическими партнёрами». В своём заявлении CNN ведомство отметило: «Подобное сотрудничество не нарушает международные законы и не подразумевает распространение оружия массового уничтожения».

Всё это происходит на фоне попыток администрации Байдена вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном — непримиримым соперником Саудовской Аравии. Иран уже занял жёсткую позицию в отношении переговоров и отказался обсуждать ограничения собственных баллистических ракет.

Распространение баллистических ракет в и без того нестабильном регионе угрожает запустить ближневосточную гонку вооружений. И, каким бы ни был её исход, он будет представлять опасность.

ДЖЕФФРИ ЛЬЮИС, директор проекта о нераспространении вооружения в Восточной Азии при Институте Миддлбери: Мы видим, как все эти изощрённые военные технологии появляются в регионе, и у нас нет каких-либо действующих организаций или норм безопасности, которые хотелось бы увидеть, чтобы предотвратить их использование.

Пока Саудовская Аравия, очевидно, втайне сотрудничает с китайцами, РФ открыто хвалится своими отношениями с Пекином. На своей ежегодной пресс-конференции по итогам года президент Владимир Путин рассказал журналистам обо всех сферах сотрудничества двух стран.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Китайская армия в значительном объёме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем даже вместе сегодня отдельные высокотехнологичные виды вооружения. Мы работаем в космосе, мы работаем в сфере авиации, причём и по самолётам, и по вертолётам.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.