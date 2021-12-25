Мнение: Смертоносный грузовик

Легким движением руки, обычный грузовик превращается…в пусковую установку для запуска дронов-камикадзе Shahed-136, которые отлично показали себя в Йеменской войне. В рамках представленной иранской концепции, фактически любой грузовик среднего и крупного размера можно превратить в ударную платформу для запуска БПЛА-камикадзе, при этом до запуска установка маскируется как обычный гражданский транспорт, которую при известном старании, можно заводить на оспариваемую территорию или даже территорию контролируемую противником. И соответственно, если она при запуске не обнаружена, после отработки боевой задачи (например, удар БПЛА-камикадзе с неожиданного направления), ей будет проще скрыться в потоке обычного гражданского автотранспорта после начала поисковых мероприятий.

Концепция конечно не универсальная, но в ближневосточных гибридных войнах она точно найдет применение.

В перспективе же, когда в середине-конце 20х годов мы будем наблюдать расцвет роевых БПЛА, данная концепция пусковой установки замаскированной под гражданский грузовик, может получить дополнительное развитие.

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