 

Лавров предостерег горячие головы от провокаций у границ России

25.12.2021, 5:20, Новости дня
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Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью
RT заявил, что Москва не хочет войны и не заинтересована в конфликтах, при этом она будет жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными.

«Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни «Хотят ли русские войны». Мы не хотим войны, президент (России Владимир) Путин еще раз сказал, что нам конфликты не нужны, и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужными. И мы предостерегаем горячие головы, а такие есть – и на Украине их полно, и есть на Западе», – цитирует его ТАСС.

Лавров добавил, что выбор в этом вопросе стоит за западными партнерами.

«То, что руководство Соединенных Штатов достаточно оперативно согласовало с нами организационную рамку дальнейшей работы, я, несмотря на очень серьезную предстоящую работу по существу проблемы, все-таки рассматриваю как позитивный шаг накануне Нового года», – заключил министр.

Также он отметил, что некоторые западные политические деятели пытаются подпитывать агрессивные настроения на Украине с надеждой создать больше раздражителей на границах РФ и вывести ее из равновесия, чтобы она не мешала западным силам геополитически осваивать территории. На фоне этого Лавров заявил, что РФ предостерегает Киев от военной конфронтации.

«Мы предостерегаем горячие головы, такие есть, и на Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать на Украине. Расчет очень простой – чем больше будет раздражителя на наших границах, тем больше будет у них надежд вывести Россию из равновесия, чтобы РФ не мешала им осваивать соответствующие территории», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров добавил, что «Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться».

Напомним, президент Владимир Путин сообщил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.

Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.



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