 

Кремлю задали вопрос о запрете импорта в Россию смартфонов

25.12.2021, 5:20, Новости дня
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Источник сообщений о возможном запрете импорта в Россию смартфонов и авиазапчастей неизвестен, поэтому здесь пока нечего комментировать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, что это за чиновник, и существует ли он вообще, здесь нечего пока комментировать», – передает РИА «Новости» его слова.

В среду стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» РФ на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена. Такие меры могут ограничить возможности РФ импортировать смартфоны, компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что «если США ограничат российский импорт смартфонов, то в течение года в РФ возникнут замещающие производства, а Китай и Корея займут освобожденные конкурентами ниши».



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