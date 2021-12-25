 

В оперштабе рассказали о заразности омикрон-штамма

25.12.2021, 5:20, Новости дня
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Исследования ученых из РФ и ЮАР подтвердили более высокую заразность «омикрона» по сравнению с другими штаммами коронавируса, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Показана более высокая трансмиссивность варианта «омикрон» от человека к человеку, что привело к росту заболеваемости (базовый репродуктивный показатель вырос до 2,5 в декабре, время удвоения числа инфицированных составляет 3,18-3,61 дня) и увеличению доли положительных проб до 35,5% при отсутствии указаний на более тяжелое клиническое течение», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». 

Нейтрализовать эффект «омикрона» поможет вакцинация или ревакцинация после перенесенного коронавируса. Об этом также сообщили в оперштабе.  

Новый штамм коронавируса отличился именно высокой заразностью. Быстрая передача от человека человеку привела к тому, что рост заболеваемости «омикроном» в ЮАР резко подскочил, говорится в результатах исследования ученых, проведенном в период с 13 по 22 декабря.

Отмечено, что, учитывая значительное число переболевших COVID-19 жителей ЮАР и демографические отличия, данные по клинической тяжести могут быть скорректированы в условиях распространения варианта «омикрон» в России.

Высокая инфицированность коронавирусом выявлена у молодых пациентов, особенно у детей.

«Отмечены высокая инфицированность SARS-CoV2 у молодых пациентов, в особенности у детей на ранних стадиях (до 50% из всех обращающихся в лечебные учреждения по разным причинам инфицированы)», – передают ученые.

Клиническая же картина схожа с признаками обычного гриппа, медики при заражении штаммом «омикрон» отмечают и большое количество бессимптомного течения болезни.

«Клиническая картина гриппа, большое количество бессимптомного течения на фоне серопозитивности населения в ЮАР на уровне около 70%», – говорится в сообщении.

Течение болезни при заражении штаммом «омикрон» протекает тяжелее именно у невакцинированных людей. Особенно, если речь идет о людях старшего возраста. 

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».



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