NBC News – «не думаю, что к моей проблеме отнеслись серьёзно» — жертвы «гаванского синдрома» требуют справедливости

Многие сотрудники Госдепа и ЦРУ, у которых был выявлен загадочный «гаванский синдром», до сих пор чувствуют, что их не замечают, передаёт NBC News. Как рассказала каналу одна из жертв недуга Шерил Круз, ей не кажется, что руководство серьёзно отнеслось к её проблеме. Хотя с недавних пор таким людям, многие из которых стали нетрудоспособными, в США положена компенсация, неясно, какие кандидаты могут на неё претендовать.

Шерил Круз впервые рассказывает о том, как её 20-летнюю карьеру в Государственном департаменте прервала загадочная болезнь — «гаванский синдром».

ШЕРИЛ КРУЗ, бывшая сотрудница Госдепартамента США: У меня всё началось с головокружений и шума в ушах, разум как будто помутился. Я чувствовала, что мой мозг перестаёт работать, как будто раз — и всё выключилось и вокруг темнота.

Круз — одна из более 200 сотрудников Госдепа и ЦРУ по всему миру, которые подверглись воздействию недуга. Многие по-прежнему чувствуют, что их никто не замечает.

ШЕРИЛ КРУЗ: Не думаю, что руководство серьёзно отнеслось к моей проблеме. Я всё время слышала: «Мы с вами свяжемся». И я задаюсь вопросом: они пытаются опровергнуть наши слова или же всё-таки доказать, что что-то произошло.

В Канаде 27 дипломатов, сотрудников военной полиции и членов их семей подали в суд на правительство страны из-за произошедших на Кубе инцидентов.

Но кто же за всем этим стоит? Главным образом внимание сосредоточено на России, по словам американской разведки, располагающей средствами, которые позволяют действовать по всему миру, и технологиями, которые, как утверждают эксперты, и могли послужить причиной синдрома. В ноябре директор ЦРУ Билл Бёрнс предупредил Москву, что её могут ждать последствия, если она стоит за этими инцидентами.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Все мы в Госдепартаменте и во всём правительстве США нацелены разобраться в ситуации и выяснить, что и кто стоит за этими инцидентами.

Во вторник вечером госсекретарь Блинкен приехал на встречу с врачами в больницу при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Здесь проходят лечение сотрудники ЦРУ и Госдепа.

Многие подозревают Россию, но она свою причастность отрицает.

ДЖИНН ШАХИН, член сената от штата Нью-Гэмпшир: Мы знаем, что заболевание широко распространилось, и будем разбираться дальше, пока не поймём, кто за этим стоит. И кто бы это ни был — мы привлечём его к ответственности.

Согласно новому закону, правительство обязано выплачивать жертвам компенсацию, если подтверждается, что они получили повреждения головного мозга. Однако всё ещё не совсем ясно, что именно будет квалифицироваться как такие повреждения. Многие из этих жертв стали нетрудоспособными и теперь не могут работать.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.