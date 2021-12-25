Мнение: Развертывание “Вагнера” в Мали

Согласно заявлениям МИД Франции и различных западных СМИ, ЧВК "Вагнер" осуществляет полноценное развертывание в Мали, куда перебрасывается контингент из 500 человек.

Их контракт якобы составляет 11 млн. долларов в месяц (132 млн. долларов в год), а основными задачамии будет являться обеспечение охраны правительственных служащих, а также подготовка и обучение военных специалистов для ведения контртеррористических операций. Вслед за Францией, развертывание ЧВК "Вагнер" в Мали осудила Греция. Ранее 15 стран ЕС и НАТО осудили развертывание "Вагнера" в Мали.

Согласно заявлениям (пока не подтвержденным фото или видео), переброска личного состава идет через аэропорт Бамако куда через Ливию прибывают военно-транспортные самолеты (в Ливии ЧВК действует на линии Сирт-Аль-Джуфра). Вместе с военными якобы прибывают и специалисты-геологи (в Мали достаточно крупные месторождения золота, фосфатов, бокситов и т..д.) Также французы заявляют, что "российская база" будет размещена в Мопти на реке Нигер, между Бамако и Тимбукту, а также недалеко от границы с другой зависимой от Франции страны Буркина-Фасо, где французское влияние также подвергается серьезной эрозии.

Малийские военные на фоне угроз с Запада прикидываются шлангом и продолжают курс на выдавливание Франции из Мали. Попутно не подтверждая и не опровергая заявления о происходящем развертывании. Француская пресса пишет, что глава военной хунты полковник Ассими Гоита откровенно издевается над Макроном зная, что тот слишком слаб, чтобы сделать что-то серьезное, покуда реализуется анонс из фильма "Шугалей 3". В Financial Times пишут, что собственно Франция сама виновата – она оказалась неспособна показать реальные успехи в борьбе с местными террористами и сепаратистами, что собственно и открыло двери для России, которая предлагает сделать тоже самое, что обещала сделать Франция, только сделать как надо (благо пример ЦАР перед глазами).

Собственно, еще в сентябре представитель нового правительства Мали заявлял, что Франция своими действиями сама вынудила Мали искать других партнеров. Кроме того, правительство Мали обвинило Францию в том, что Париж имитирует борьбу с терроризмом, устроив борьбу нанайских мальчиков с одной из малозначительных группировок и полностью отказавшись от реальной борьбы с JNIM (да, та самая группировка, которая грозилась подать в европейские суды на Россию, за то что та отрицает право исламистов на ведение джихада и вводит свои войска в Мали).

В общем, эта тема обещает быть весьма горячей в ближайшие месяцы. Очевидно, что если Россия закрепится в Мали, то под вопрос будет поставлено влияние Франции в ее бывших колониях, с которыми граничит Мали – в первую очередь это касается Буркина-Фасо и Нигера.

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