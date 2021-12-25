Стало известно о 40 вылетах «Ориона» в Сирии для ударов по террористам

Российские беспилотные летательные аппараты «Орион» уже совершили в Сирии более 40 боевых вылетов, они наносили удары по террористам, сообщил информированный источник.

С 2019 года в Сирии РФ применяла одновременно два беспилотных самолета из состава ударно-разведывательного комплекса «Орион», сообщил собеседник РИА «Новости».

«Два аппарата за все время совершили в Сирии более 80 вылетов, из них свыше 40 для применения вооружений по объектам террористов», – указал он.

По словам собеседника, в рамках одного вылета беспилотник мог наносить сразу несколько ударов по целям.

«Аппараты также вели разведку и подсветку наземных целей для авиации и артиллерии», – добавил источник.

«Орионы» несли на себе управляемые ракеты Х-БПЛА и корректируемые и управляемые авиабомбы калибра 20, 50 и 100 килограмм. Несколько раз они применили с высокой точностью ОФАБ-100.

Напомним, «Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БПЛА в воздухе.