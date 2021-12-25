В офисе Зеленского рассказали о безуспешной попытке Зеленского дозвониться Путину

Украинский лидер Владимир Зеленский однажды пытался дозвониться до российского коллеги Владимира Путина в этом году, но не преуспел, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус».

Он добавил, что как только будет уверенность в том, что президент РФ «готов разговаривать», а также будет «предмет для разговора», тогда диалог и состоится.

Также Ермак отметил, что Зеленский всегда готов к встрече с Путиным.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что его украинский коллега после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.

До этого Зеленский заявлял, что может быть разработан новый формат прямых переговоров по Донбассу с Путиным.