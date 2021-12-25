 

Газпром заявил о 41% растраченного Европой газа из подземных хранилищ

25.12.2021, 4:36, Новости дня
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Страны Европы к концу декабря 2021 года уже израсходовали почти половину газа из своих подземных хранилищ, сообщил Газпром.

«По данным Gas Infrastructure Europe, более 41% газа, закачанного в этом году в европейские подземные газовые хранилища, уже было отобрано», – сообщила компания в своем Twitter.

Ранее стало известно, что покупатели российского газа в Европе исчерпали годовые лимиты.

Цена на газ в конце декабря превышала 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. К 24 декабря она опустилась до 1450 долларов за 1 тыс. кубометров.



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