Мнение: Обмен любезностями

«…Сегодня ночью, точнее, под утро был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы “Циркон”»,— сообщил Путин сегодня на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Он назвал это большим событием в жизни страны.

Ну, насколько большое и важное событие для страны этот пуск, вопрос дискуссионный. Приоритеты, похоже, у Путина и страны, немного отличаются. Интересно, что площадка для сообщения не совсем профильная: наука и образование и «Циркон» – немного разные вещи. Впрочем, в путинской России и не такие кадавры возможны.

Спешка, с которой Путин не слишком разбираясь в форматах встречи, объявил о запуске, причем лично, может объясняться тем, что Турция весьма недвусмысленно сообщила, что поддержит Украину в случае военного столкновения с Россией. Причем министр иностранных дел Турции, заявивший об этом, прямо сказал, что поддержка будет носить военный характер, напомнив, что турецкая армия — вторая армия НАТО.

Нужно понимать, что не только армия, но и флот у Турции в наличии, причем достаточный, чтобы как минимум парировать присутствие Черноморского флота России в акватории, а значит — десантные операции, буде кто о них задумается, будут иметь весьма рискованный сценарий. Поэтому и угроза «Цирконом», который по словам Путина, способен поражать как наземные, так и морские цели. Правда, остается невыясненным вопрос — а сколько таких вундерваффе есть на вооружении? И есть ли они хоть в каком-то достойном количестве?

Современная война — это на самом деле не пиу-пиу и трах-бабах. Она начинается и заканчивается путем арифметического подсчета имеющихся у сторон наличных средств и ресурсов. И конфигурацией предполагаемой зоны конфликта. После чего потенциальные противники, выложив друг перед другом карты, договариваются, кто победил в этот раз и дают задания своей пропаганде, как именно она должна озвучить очередную блестящую победу. До настоящих столкновений в таком сюжете доводить дело не приходится — так как современная война скоротечна по определению, все решается сразу и на месте. И совершенно необязательно доводить дело до мордобоя в офлайне.

Традиционная стратегия России — разменять темп вражеского наступления на расстояние — в таких войнах не работает. Те времена, когда вооруженный до зубов и многочисленный противник буквально растворялся на наших просторах, прошли. Сейчас другие сценарии и другие стратегии. И в эти стратегии обокраденная путинской шайкой Россия не может. Как не может некормленная месяц лошадь тащить по пахоте пудовый плуг. Любой диктатор любит чудо-оружие, теша себя надеждой, что оно-то станет его волшебной палочкой. И всегда на этом месте спотыкается. Наш не исключение. Неконвенциональную войну вести ему никто не даст, а в конвенциональной нынешний уровень — это в лучшем случае иррегулярные формирования, да и от тех можно огрести в любой момент.

В любом случае заявления турок и несколько нервный «ответ» Путина, который был крайне далек от вопросов науки и образования на этом совещании — это еще один аргумент за то, что война с Украиной (иллюзорная или планируемая) переходит еще дальше в разряд мечтаний. Не стоит забывать, что прямое участие Турции в военном ответе России сразу же поставит вопрос о снабжении всей путинской интервенционистской машины на Ближнем Востоке и в Африке. Тут только тронь — посыпется так, что собрать будет весьма проблематично.

А потому придется что-то придумывать, как именно мы в очередной раз всех победили, и отползать обратно. Не сразу, конечно — но что делать-то?

Да еще и американцы, как назло, с ответом тянут.

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