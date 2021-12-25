BFM TV – Италия вводит обязательный масочный режим на улице для борьбы с «омикроном»

На фоне роста заболеваемости новым вариантом коронавируса правительство Италии обязало население страны носить маски на улице, а также пользоваться респиратором с высоким уровнем защиты при посещении кинотеатров, театров, спортивных мероприятий и во время поездок на общественном транспорте. Кроме того, до конца января запрещено проводить массовые праздничные мероприятия и посещать клубы и другие ночные заведения, пишет BFM TV.



Reuters

В Италии из-за «омикрона» растёт число новых случаев COVID-19, и в четверг правительство объявило о новых ограничениях, пишет BFM TV.

Как рассказывает французский сайт, по всей стране вводится обязательное ношение масок на улице. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца не указал, когда начнёт действовать масочный режим, но отметил, что респиратор FFP2 с высоким уровнем защиты будет необходимо надевать при посещении кинотеатров, театров, спортивных мероприятий, поездках на общественном транспорте. Политик признал, что в связи с ростом заболеваемости «омикроном» страна переживает «непростой этап». Он заверил, что новые меры «могут создать более сильную защиту для населения и системы здравоохранения».

Кроме того, итальянское правительство решило с 1 февраля 2022 года сократить срок действия санитарного пропуска с девяти до шести месяцев, а также ещё раз уменьшить сроки повторной прививки. Сперва бустерную дозу получали спустя полгода после вакцинации, потом этот промежуток сократили до пяти месяцев, а теперь между прививками должно пройти всего четыре месяца. По словам Сперанцы, в ближайшее время власти определят, когда новые временные рамки вступят в силу.

Что касается ограничений, кроме обязательных масок Совет министров до конца января запретил проводить праздничные массовые мероприятия, в том числе на улице. Таким образом, отмечается в статье, отменены все новогодние концерты, которые традиционно проходят по всей Италии. Клубы и другие подобные заведения также останутся закрыты до 31 января.

По данным доклада, опубликованного в четверг Высшим институтом здравоохранения (ISS), в Италии у 28% заболевших выявлен вариант «омикрон». Председатель организации Сильвио Брусаферро в официальном сообщении подчеркнул: хотя результаты исследования нового штамма пока предварительные, они подтверждают, что он распространяется с высокой скоростью и за небольшой промежуток времени приводит к появлению обширных очагов заболевания. В институте предполагают, что вскоре «омикрон» станет господствующим вариантом в Италии, как уже произошло во многих европейских странах.

Как напоминает BFM TV, пандемия унесла жизни более 136 тыс. итальянцев, что поставило её в ряд европейских стран с самым большим числом жертв. Сейчас государство может похвастаться высоким уровнем вакцинации: более 85% населения старше 12 лет прошли полную вакцинацию и около 89% получили по крайней мере одну дозу. Несмотря на это показатели заболеваемости в Италии продолжают расти: по данным Минздрава, если в понедельник зарегистрировали свыше 16 тыс. заболевших, то во вторник — уже свыше 30 тыс., в среду — свыше 36 тыс. и более 44 тыс. в четверг.