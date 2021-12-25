 

Кафе и ресторанам в Петербурге разрешили работать без ограничений в Новый год

25.12.2021, 3:52, Новости дня
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Власти Санкт-Петербурга разрешили работать заведениям общепита в ночь на 31 декабря без ограничений по времени, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

«В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени, с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%», – написал политик в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что введение QR-кодов в предприятиях общепита и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января.

В постановлении также уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста. Теперь от будет действовать от времени получения. Действительным он будет считаться 48 часов. 

Ранее сообщалось, что на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 20 декабря начнет работать «Новогодняя почта», откуда можно будет бесплатно отправить авторскую открытку в любую точку страны.



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