Мнение: О долгой и мучительной агонии России

Ну вот и… началось!

Как ни обидно и печально это признавать.

Началось ровно то, что и было предсказано умными людьми ещё годы назад. К сожалению, началось даже раньше, чем те предполагали. Но в любом случае, годом раньше или пятью позже, это было всё равно неизбежно…

Ибо – ну сколько же можно просто качать и качать, ничего не вкладывая в новые разработки. А теперь, пожалуй, уже и поздно будет. Фигурально выражаясь, для России началась «терминальная стадия».

Появляются новые грозные признаки того, что основной российский ресурс, #нефть,… ну, не то, чтобы «заканчивается», но всё же становится всё более трудноизвлекаемой.

Вот что говорит нам #статистика. Рост добычи нефти и конденсата в РФ в ноябре был в два раза ниже имеющейся квоты ОПЕК. Она примерно равна 1% в плюс к текущей добыче. Более того, и с 1 по 19-е декабря роста производства не было. Можно было бы списать всё на конец года, однако нефтедобыча – это круглосуточная непрерывная деятельность, с заранее известной небольшой цикличностью и потенциально неизвестными проблемами (аварии, остановки и проч.).

Другой «звоночек». Ещё этой осенью Блумберг обнаружил, что добыча нефти в РФ росла плохо за летний период. С учётом предыдущей практики, когда Россия пыталась не мытьём, так катанием превысить установленные квоты ОПЕК, это выглядело странно. Первый вывод из этого был таков, что сезонно падает добыча конденсата, а нефти – всё же медленно растёт. Хотя газового конденсата добывается в целом немного (менее 10% от общих объёмов), его добыча подвержена колебаниям и, таким образом, влияет на итоговую цифру. Причём его меньше добывается как раз летом: зимой сама физика процесса такова, что в условиях более низких температур коэффициент извлечения конденсата получается выше.

Но теперь, уже на фоне холодов, статистика показывает что что общая добыча нефть + конденсат стагнирует.

«Это плохо, так как параметры увеличения квот в рамках сделки ОПЕК+ были известны с середины лета этого года. Понятно, что рост добычи нефти в основном ложится на увеличение темпов нового бурения + ГТМ. Плюс был бэклог из остановленного фонда, но практически все компании озвучили его исчерпание к настоящему моменту. «Консервы» закончились. Более того, вполне вероятно, что отдельные скважины так и не смогут вернуть добычу на прежний уровень, на то есть некоторые ограничения и риски. Про эти операционные трудности много говорилось ранее и хорошо бы, чтобы они были. Иначе вывод получается совсем простой: сильно валится база. Это, конечно, не точно, ряд слишком короткий, но, возможно, мы видим один из первых предвестников окончательного исчерпания собственного добычного потенциала », – комментирует ситуацию нефтегазовый аналитик Павел Пухов. А его всегда было сложно заподозрить в излишнем алармизме, в отличие, например, от Михаила Крутихина из RusEnergy.

Конечно, снижение капитальных затрат, в том числе на геологоразведку идёт у всех нефтегазовых мейджоров. Но, как говорится, нам бы их проблемы… У России – особенная стать и тут.

Российские нефтекомпании все постсоветские годы, по сути, паразитировали на советском ресурсном потенциале. За редким исключением, серьёзных открытий за эти 30 лет не было. Прирост запасов шёл преимущественно за счёт доразведки разрабатываемых месторождений. Хуже того, нефтегазовая геология как наука, направляющая геологоразведочный процесс, окончательно деградировала, вместе с зачисткой и вымиранием академической, вузовской и отраслевой науки. Ну и сказались #санкции? ограничившие импорт технологий в нефтегазовой отрасли. То есть, сначала стагнация, а затем и падение добычи нефти в стране были неизбежными. Что и началось, похоже…

Технически, компании ещё могут немного что-то улучшить-исправить. Но не кардинально. Так что в перспективе – выход нефтедобычи на плато, за которым начнётся её постепенный спад. Насколько пологим он будет, вопрос, по большому счёту, вторичный. Разница в пять или десять лет не особо существенна. Для @СССР, кстати, хватило и пяти лет падающей нефтедобычи, чтобы начались проблемы. Но тогда, впрочем, ещё и #цены подгадили.

#Россия – не СССР, конечно. Тот протянул порядка 80 лет. Выюджит ли Россия хотя бы половину этого срока?

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