Мнение: “Перед телевизором”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Картина "Перед телевизором".
Написана в 1996-м году.
Художник Юлий Печорский.
Святые 90-е…
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Картина "Перед телевизором".
Написана в 1996-м году.
Художник Юлий Печорский.
Святые 90-е…
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
31.07 / Почему Малайзия перешла на сторону России в деле сбитого МН17?
22.03 / Мнение: 7 лет непокоренья Крыма
18.05 / Зеленский под копирку повторяет ошибки Януковича – политолог Корнилов
10.06 / Мнение: Неравномерное распределение
14.10 / Откройте свое сердце и поцелуйте воздух: четыре «движения богини» для повышения уверенности в своем теле (идеально подходят женщинам за 60)
21.02 / Мнение: Без интриги
25.09 / Девятнадцатилетняя Валя – Личное мнение
19.02 / Малышева предостерегла от чрезмерного употребления витамина А
21.12 / Мнение: Кстати, про войну!
12.11 / В России хотят создать единый реестр людей с антителами к COVID-19
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090