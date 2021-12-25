 

Мнение: “Перед телевизором”

25.12.2021, 3:12, Разное
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Картина "Перед телевизором".
Написана в 1996-м году.
Художник Юлий Печорский.

Святые 90-е…

Источник: Colonel Cassad



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