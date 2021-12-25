В Совфеде назвали четким сигналом мировому бигтеху вердикт суда по Google и Facebook

Государство вынуждено принуждать IT-гигантов к соблюдению законов той страны, в которую они пришли, и это естественно. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД сенатор Ирина Рукавишникова. Ранее суды в Москве наложили на корпорации Google и Facebook штрафы, исчисляемые в миллиардах рублей.

«Речь идет о так называемом оборотном штрафе, который назначается не в фиксированной сумме, вне зависимости от доходов компании-нарушителя, а в процентах к годовому обороту компании на рынке страны. В данном случае речь идет не о миллионах, а о миллиардах рублей», – сказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Ирина Рукавишникова.

«Это гораздо более ощутимый удар по прибыли, который даже такой крупной корпорации довольно сложно игнорировать. Соответственно, собственники и руководители IT-гиганта должны прийти к однозначному выводу, что в нашей стране можно работать исключительно по законам РФ. Это решение – четкий сигнал и для всех остальных представителей международного бигтеха», – считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Если вспомнить историю создания, развития, распространения по миру Facebook и других подобных проектов, то изначально они рассматривались как проекты для общения и развлечения. Тогда было достаточно ссылки на то, что в своей деятельности они руководствуются законодательством такого-то штата США», – напомнила сенатор.

«Сегодня это крупные транснациональные корпорации, бизнесы с многомиллиардным оборотом и серьезным ресурсом влияния на своих потребителей. Государство вынуждено принуждать IT-гигантов к соблюдению законов той страны, в которую они пришли, и это естественно», – говорит она. Рукавишникова считает, что, пока требования к корпорациям были недостаточно жесткими, они навязывали потребителю свои правила. «Теперь они вынуждены будут соблюдать в Рунете российские законы», – сообщила сенатор. Кстати, по тому же пути идет и Евросоюз, где готовится закон об оборотных штрафах. «Есть хорошая народная пословица: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Сегодняшнее судебное решение – прямое ее отражение», – считает Рукавишникова.

Если цифровые гиганты игнорируют требования об удалении противоправного контента, такая ситуация опасна сразу по двум причинам, считает сенатор. «Первая: прямое воздействие запрещенного контента на население. Вторая: создание иллюзии правового нигилизма, вседозволенности и безнаказанности, а это недопустимо. Вот почему потребовались столь жесткие меры», – подчеркнула сенатор.

Сенатор также отметила, что потенциальные меры воздействия на зарубежных IT-гигантов со стороны российских властей не исчерпываются оборотным штрафом. «Будем надеяться, еще более жесткие меры не потребуются. Но при необходимости Роскомнадзор может прибегнуть к еще более жестким мерам», – говорит Рукавишникова. Среди таких мер может быть запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица, ограничение денежных переводов и платежей в пользу иностранного юридического лица, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичное и полное ограничение доступа к информационному ресурсу, перечислила сенатор.

Как уже сообщалось, в пятницу один из мировых судов Москвы назначил оборотный штраф – 1,9 млрд рублей – в отношении корпорации Meta (бывший Facebook) за повторное неудаление запрещенной информации. Штраф за аналогичные нарушения в 7,2 млрд рублей получила и компания Google. В Роскомнадзоре пояснили, что эти две компании игнорировали многочисленные требования в отношении материалов, разжигающих религиозную рознь, оскорбляющих чувства верующих. Также речь идет о тиражировании недостоверной общественно значимой информации и пропаганде индифферентного отношения к жизни и здоровью несовершеннолетних («зацепинг», «руфинг», совершение умышленной асфиксии).

Как заявил по этому поводу председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, штраф никак не воспрепятствует дальнейшей работе этих платформ, но будет иметь профилактический эффект для других IT-гигантов.

«Ни одна корпорация не может себя поставить выше государства. Это исключено. До тех пор, пока IT-гиганты не почувствуют на своем кошельке, что эти меры работают, они не будут соблюдать законодательство. Наши штрафы – комфортные, гуманные и низкие», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Общественная палата также давно предлагала такой шаг, как запрет на распространение рекламы. Они ни копейки не должны зарабатывать в стране, законы которой они не уважают, и на гражданах, которых они не уважают. Они относятся к этим гражданам как к папуасам», – возмущается Малькевич. «Я бы предложил жестко поставить вопрос и по поводу деятельности «Твиттера». «Твиттер» не уплатил ни один из штрафов, зато первым начал блокировать российских граждан. Он следующий в очереди», – предположил эксперт.

Решения московских судей прокомментировал и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Многомиллиардные штрафы, наложенные на Google и Meta (бывший Facebook), он назвал «следствием постоянной политики уклонения от исполнения российских законов, проводимой этими компаниями», из года в год не выполнявшими требования Роскомнадзора.

«Нынешний конфликт с введением оборотных штрафов можно определить как неизбежный: он долго назревал и закономерно произошел. При занятой IT-гигантами позиции частичного, неполного исполнения наших законов, постоянного «перетягивания каната» с российским регулятором, так называемые оборотные штрафы были вопросом времени. Если в компаниях не предполагали такого развития событий, это означает, что они плохо слушали или вовсе не слушали, о чем их много раз предупреждали», – отметил Пушков в своем телеграм-канале.