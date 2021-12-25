В МЧС захотели сделать реестр коррупционеров из числа бывших сотрудников

В МЧС решили создать список уволенных из ведомства в связи с утратой доверия коррупционеров, министерство подготовило проект соответствующего приказа.

«Определить должностным лицом, ответственным за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия… директора департамента кадровой политики МЧС РФ (лицо, временно исполняющее его обязанности)», – цитирует документ РИА «Новости».

Согласно проекту, в список включат все необходимые сведения о коррупционерах ведомства: занимаемую должность на момент увольнения по утрате доверия, информацию о правонарушении и ссылка на положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены.