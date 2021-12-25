 

Тегеран заявил об отсутствии планов по обогащению урана свыше 60% вне зависимости от санкций США

25.12.2021, 3:08, Новости дня
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Иранское руководство не намерено превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если переговоры в Вене зайдут в тупик, и США не отменят санкции, сообщил глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.

«Нет», – сказал Эслами РИА «Новости» на вопрос о том, превысит ли Тегеран уровень обогащения урана в 60% в случае, если стороны переговоров в Вене не придут к согласию, а США не снимет санкции.

«Все наши цели по части обогащения урана заключаются в удовлетворении наших промышленных, производственных потребностей, а также потребностей наших потребителей в тех товарах, которые нужны нашей стране и нашему населению сегодня. Вся наша атомная деятельность проходит в рамках соглашений, уставов и постановлений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», – подчеркнул он.

Отмечается, что для производства ядерного оружия необходим обогащенный уран в 90%.

В середине декабря в США заявляли, что готовы вернуться к сделке с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), если Тегеран поступит так же.

До этого Вашинтон заявлял, что Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию.



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