 

Санду: Я не получила никаких объяснений от украинских властей по поводу похищения Чауса

25.12.2021, 2:57, Новости дня
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“Нет, я не получила никаких объяснений. Я знаю, что наша прокуратура начала расследование, мы не видели до конца ничего. Мы не получили ни от наших, ни от украинских властей серьезных объяснений, что там было. К сожалению”, – заявила она.

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил Чауса в международный розыск. 

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева, а 30 июля стало известно, что экс-судью обнаружили в селе в Винницкой области. 

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. 26 ноября Чаусу продлили круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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