США планируют поделится с Украиной оперативными данными разведки – СМИ

Об этом 23 декабря написала The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США.

Они рассказали, что, если план будет одобрен президентом Джо Байденом, это может вызвать негодование в России, которая называет провокациями любую военную помощь Украине со стороны Штатов.

Спикер Пентагона Джон Кирби сообщил на брифинге 20 декабря, что небольшая группа сотрудников американского оборонного ведомства недавно посетила Украину, чтобы оценить потребности страны в противовоздушной обороне, отмечается на сайте Минобороны США.

Кроме того, Штаты уже снабжают Украину противотанковыми управляемыми ракетами Javelin.

Но предложение Пентагона о предоставлении оперативной разведывательной информации потенциально более значимо, подчеркивает New York Times. В частности, информация будет включать изображения, показывающие передвижение войск РФ и позволяющие определить, собираются ли они пересечь границу Украины. Если она будет предоставлена вовремя, это может позволить ВСУ предотвратить атаку.

По словам источника издания, администрация Байдена осознала, насколько важна осведомленность в реальном времени для правительства Украины.

Так, спецслужбы США уже предоставляют Украине доступ к большему количеству материалов, чем она имела до наращивания войск РФ возле ее границ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину.

По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

“Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо”, – сказал Путин.

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