 

Daily Express – не уважают зрителей — разгневанные британцы призывают бойкотировать «Би-би-си» в Рождество

25.12.2021, 2:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британцев призывают бойкотировать канал «Би-би-си» в праздничные дни, пишет The Daily Express. По версии группы активистов, резкое падение количества просмотров в Рождество станет сигналом для руководителей корпорации. Также они призывают лишить канал финансирования, чтобы повысить конкуренцию на рынке и заставить канал улучшить качество своей программы.


Reuters

В знак протеста против качества предлагаемого контента телезрителей по всей Великобритании призывают не пользоваться услугами корпорации «Би-би-си» в период между Рождеством и Новым годом, пишет The Daily Express.

Участники кампании утверждают, что каналу слишком долго позволяли рассчитывать на получение финансирования независимо от того, что он выпускает в эфир. Они считают, что резкое падение количества просмотров в праздничный период послужит для руководителей корпораций сигналом о том, что британцы не будут принимать их как должное.

Директор кампании в группе давления Defund the BBC («Лишить «Би-би-си» финансирования») Ребекка Райан заявила: «Это было бы очень, очень разрушительно для «Би-би-си», если бы в рождественский период произошёл небольшой «перерыв в работе» «Би-би-си». Учитывая, что у них даже нет достаточного уважения к людям, которые их финансируют, чтобы обеспечить оригинальный контент в это время, это было бы очень эффективно».

В начале этого месяца канал «Би-би-си» подвергся шквалу критики, когда стало известно, что его программа на Рождество оказалась идентична программе 2020 года.

Такие шоу, как Strictly Come Dancing, Mrs Brown’s Boys и Call the Midwife, выйдут в эфир в это Рождество, причём даже в том же порядке, что и в прошлом году, подчёркивает издание. Несмотря на то, что все передачи будут новыми, в течение всего праздничного периода «Би-би-си» будет показывать большое количество повторов.

В период с 18 по 31 декабря почти треть всех программ на «Би-би-си-1» — это повторы. Три четверти программ на «Би-би-си-2» — это передачи, которые уже выходили в эфир. По словам Ребекки Райан, люди должны перейти на рождественские программы по запросу. Тем самым они сделают своё дело и вызовут серьёзные перебои в количестве просмотров. «Мы также уверены, что значительная часть тех, кто это сделает, поймет, что им совсем не нужен прямой эфир», — добавила она.

Как сообщается в статье, британцы, пользующиеся услугами «Би-би-си», должны платить £160 в год за услуги компании. Лицензионный сбор должны платить все, у кого есть доступ к линейному телевидению.

Такие кампании, как та, что проводится группой Defund the BBC, призывают к изменениям, чтобы заставить канал конкурировать на свободном рынке с такими провайдерами, как Netflix и Amazon Prime.

Участники кампании говорят, что изменение приведёт к улучшению качества программ на канале. Это также означает, что никто не будет вынужден платить за услугу, которой он не пользуется.

Защищая свою праздничную телевизионную программу, представитель «Би-би-си» сказал, что в прошлом году рождественская программа «Би-би-си-1» оказалась выигрышной формулой: «Мы знаем, что зрители с нетерпением ждут новых спецвыпусков своих любимых шоу». По его словам, телезрители проводят второй день Рождества и последующие дни за просмотром любимых передач, пишет The Daily Express.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / ВВС Нигерии по ошибке атаковали свои войска. Более 20 человек погибли

02.11 / В «Новатэк» предсказали снижение цен на газ через полгода

17.01 / На затонувшем у берегов Турции сухогрузе было двое россиян

05.03 / В Москве временно не останавливаются поезда на станции метро «Сухаревская»

03.11 / Додон оценил Санду в качестве президента Молдавии

27.04 / “Совпадение? Не думаю”. Огневич заявила, что вдохновила Сейфрид на создание образа для церемонии “Оскар 2021”

12.08 / Дипломаты проверят сообщения о задержании в Белоруссии россиянина Важенкова

03.08 / У «премьера» Косово выявили коронавирус

30.12 / Корреспондент – киевлянину грозит пять лет тюрьмы за прогулку по Львову в шапке-ушанке

03.10 / В Ливане заочно арестовали двух россиян из-за взрыва в Бейруте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика