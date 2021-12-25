 

Вучич решил попросить Путина о дополнительных объемах газа

25.12.2021, 2:28, Новости дня
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Сербский президент Александр Вучич сообщил, что намерен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину и обсудить дополнительные поставки газа в Сербию.

«У нас будет больше, чем 6 млн кубометров газа. Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять просил [о разговоре], такой я надоедливый. Я буду просить его о дополнительных объемах газа среди прочего», – сказал Вучич в интервью каналу «Тв Прва», передает ТАСС.

Он добавил, что лидеры также обсудят и другие вопросы, в том числе итоги уходящего 2021 года.

Напомним, встреча Путина и Вучича проходила в ноябре. После встречи Вучич сообщил, что стороны договорились о цене газа на полгода – 270 долларов за 1 тыс. кубометров.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что эта цена за газ – самая низкая в Европе, не считая Белоруссии.



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