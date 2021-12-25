 

Установлен способный сохраняться год симптом «омикрона»

25.12.2021, 2:28, Новости дня
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Один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год, сообщил врач-педиатр, доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев.

«Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции. Однако миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно – на протяжении от нескольких недель до года», – сообщил ученый Ura.ru.

Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил, что мышцы у переболевших пациентов действительно могут сохраняться долгое время.

«Миалгия – это симптом. Это боли в мышцах. Они были при всех вариантах коронавируса. Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме», – отметил он.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что одним из признаков «омикрона» является сильная головная боль.

До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.



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