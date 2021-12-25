 

На озере в Киеве женщина провалилась под лед во время катания на коньках

25.12.2021, 2:14, Новости дня
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Сообщение о том, что на озере тонет человек, поступило по линии 102 в 15.23.

На место происшествия были направлены спасатели 16-й государственной пожарно-спасательной части. Прибывшие бойцы с помощью гидрокостюма приступили к спасению женщины.

Спасатели вытащили ее на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

О состоянии женщины в ГСЧС не сообщили.

“Прежде чем ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине. В разных местах рек и озер толщина ледового покрова может быть разной. Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!” – предупредили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/videos/1084773205614140/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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