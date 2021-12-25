Санду заявила, что Молдова очень обеспокоена напряжением между Россией и Украиной

“Да, конечно, это очень серьезная проблема. И нас очень беспокоит происходящее сейчас в нашем регионе. Мы, конечно, обсужадем вопрос, у нас есть комиссия, где мы получам информацию и обсуждаем все эти вещи. пытаемся подготовиться к разным вариантам, которые могут произойти. Но нужно сказать очень честно, что единственный хороший выход – мирные решения всех вопросов в нашем регионе. Потому что в противном случае проблем будет очень много”, – сказала она.

По словам Санду, Молдова пытается подготовиться к разным сценариям.

“Но хороших планов для немирного развития ситуации ни у кого не может быть. Особенно у нашей страны, которая маленькая, у которой нет сильной оборонной системы. Мы очень надеемся на мир”, – заявила президент.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

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