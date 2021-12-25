Авиакомпании отменили сотни рейсов из-за штамма коронавируса “Омикрон”

Отмечается, что Delta Air Lines и United Airlines вместе отменили более 600 рейсов 24 и 25 декабря. Об отмене 12 дальнемагистральных рейсов сообщила также немецкая Lufthansa.

В United Airlines отметили, что “общенациональный всплеск случаев заражения “Омикроном” на этой неделе оказал прямое влияние на летные экипажи и людей, которые руководят деятельностью” компании.

Delta Air Lines заявила, что отмена рейсов напрямую связана с распространением штамма “Омикрон” среди сотрудников.

В компании Lufthansa рассказали, что фиксируют “массовый рост” количества отпусков по болезни среди пилотов.

Всего в мире 24 и 25 декабря отменено более 3900 рейсов, почти половина из них – китайскими авиакомпаниями. При этом около 30% отмененных рейсов (более 1100) были в/из или внутри США.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом “Омикрон”. 18 декабря первый случай заражения штаммом “Омикрон” подтвердили в Украине. По состоянию на 24 декабря “Омикрон” подтвердили в 110 странах.

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