 

Минюст включил в реестр иноагентов две организации ЛГБТ

25.12.2021, 1:43, Новости дня
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Минюст РФ включил в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, группу ЛГБТ «Выход» из Петербурга и краснодарскую инициативную группу ЛГБТ+ «Реверс», информирует пресс-служба ведомства.

«24 декабря 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента <…> инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» и Санкт-Петербургская инициативная группа ЛГБТ «Выход», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что в МВД РФ организовали проверку сервиса Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ. 



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