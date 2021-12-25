Минюст включил в реестр иноагентов две организации ЛГБТ
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Минюст РФ включил в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, группу ЛГБТ «Выход» из Петербурга и краснодарскую инициативную группу ЛГБТ+ «Реверс», информирует пресс-служба ведомства.
«24 декабря 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента <…> инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» и Санкт-Петербургская инициативная группа ЛГБТ «Выход», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что в МВД РФ организовали проверку сервиса Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ.
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