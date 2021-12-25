 

Деревянко объяснил приостановку работы в театре

25.12.2021, 1:43, Новости дня
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Российский актер Павел Деревянко прекратил работать над единственным спектаклем «Рогоносец» в театре Моссовета, сам артист объяснил уход с работы сильной усталостью.

«Я просто устал от этой роли, «Рогоносец» – невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем. Есть еще «Дядя Ваня» и «Три сестры», но они сейчас пока не идут», – сообщил Деревянко StarHit.

Он подчеркнул, что пока никуда не уходит из театра.

Отмечается, что «Рогоносец» – единственная в последние три года постановка, в которой Деревянко был задействован на постоянной основе.

В сентябре Павел Деревянко получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр» за триллер «Подельники».



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