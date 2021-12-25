 

Песков заявил о пока не определенном месте встречи Путина и Байдена

25.12.2021, 1:43, Новости дня
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Вопрос о месте новой встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена пока не обсуждался, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Об этом пока даже речи не идет, даже близко», – сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос о месте проведения следующей встречи.

Ранее Песков сообщал, что президенты могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет.



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