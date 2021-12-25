 

Расшифровано генеалогическое древо рода, вымершего 5700 лет назад

25.12.2021, 1:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Данная находка была сделана во время раскопок одной из гробниц на территории Англии. Ученые сразу установили, что захоронения относятся к периоду неолита. Однако до недавнего времени не было понятно, что за знаки нанесены на каменные надгробия.

Только теперь удалось расшифровать древнейшие письмена, говорят исследователи. Оказалось, что они указывают на происхождение людей, которые были здесь похоронены. Еще один сюрприз: все они были предками и потомками друг друга из одного и того же рода.

Таким образом, говорят ученые, удалось обнаружить самое древнее из ныне известных записанных генеалогических древ, которому на сегодня примерно 5700 лет. Открытие вынуждает пересмотреть наши представления о культуре позднего каменного века.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Эрдоган прибыл с визитом в Нагорный Карабах

19.10 / Reuters узнал стоимость таблеток от COVID, которые разрабатывают при поддержке ВОЗ

25.01 / Опубликованы шпионские снимки BMW 7 Series

29.11 / Цена газа в Европе превысила 1100 долларов за 1 тыс. кубометров

23.12 / Зеленский заявил Макрону о выполнении парижских договоренностей

30.06 / Путин назвал лучшее время в истории России

30.10 / Комитет защиты журналистов опубликовал карту с “российским” Крымом

29.09 / С 1 октября в Украине будут только электронные больничные – Радуцкий

20.08 / Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов по экспорту энергоносителей

11.09 / Нил Фергюсон раскритиковал проект закона об олигархах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика