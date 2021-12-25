Расшифровано генеалогическое древо рода, вымершего 5700 лет назад

Данная находка была сделана во время раскопок одной из гробниц на территории Англии. Ученые сразу установили, что захоронения относятся к периоду неолита. Однако до недавнего времени не было понятно, что за знаки нанесены на каменные надгробия.

Только теперь удалось расшифровать древнейшие письмена, говорят исследователи. Оказалось, что они указывают на происхождение людей, которые были здесь похоронены. Еще один сюрприз: все они были предками и потомками друг друга из одного и того же рода.

Таким образом, говорят ученые, удалось обнаружить самое древнее из ныне известных записанных генеалогических древ, которому на сегодня примерно 5700 лет. Открытие вынуждает пересмотреть наши представления о культуре позднего каменного века.