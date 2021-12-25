 

В Китае исследовали древнейшие наскальные рисунки

25.12.2021, 1:38, Новости дня
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Археологи их Китая сообщили о результатах исследования наскальных рисунков эпохи палеолита, которые сохранились в пещере Ваньжэньдун.

Согласно полученным результатам, часть рисунков были сделаны еще в эпоху палеолита. Самым старшим более 13, 5 тыс. лет. Впрочем, рядом нанесены и более поздние изображения. Рисунки можно распределить на несколько эпох. Разница между самыми ранними и самыми поздними составляет более пяти тысяч лет.

Однако все эти изображения объединяет тематика, которая свидетельствует о том, что люди в данный период своего эволюционного развития переходили от охоты как основного вида деятельности к скотоводству и земледелию. Вся эта история уместилась на каменной стене длиной всего-то в 16 метров.



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