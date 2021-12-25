В России опубликовали 10 пунктов, которые Украина предложила РФ для мира на Донбассе

Отмечается, что документ под названием “Необходимые шаги для разблокирования работы трехсторонней контактной группы (ТКГ), нормандского формата, выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года” появился накануне заседания ТКГ по урегулированию конфликта на востоке Украины 8 декабря.

В 10 шагов, которые предложил Киев, вошли:

Украина на заседании ТКГ 8 – 9 декабря предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00.00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению “Мер по усилению режима прекращения огня” от 22 июля 2020 года;

Украина на заседании ТКГ 8 – 9 декабря предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ “Золотое” в Донецкой области и “Счастье” в Луганской области), а также для повторного открытия всех уже существующих КПВВ. Кроме того, Украина готова продлить режим работы КПВВ в преддверии праздников;

Украина на заседании ТКГ 8 – 9 декабря предоставит списки удерживаемых лиц на освобождение или обмен, чтобы провести обмен до конца 2021 года. Подчеркивается, что Украина будет готова завершить процессуальною очистку в отношении установленных лиц, кто захотел быть перемещенным в ОРДЛО или РФ;

параллельно с первыми тремя шагами Украина готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению законопроекта “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины” с имплементированной в нем “формулой Штайнмайера”;

на заседании ТКГ 8 – 9 декабря Украина поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата;

телефонный разговор между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным относительно: поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года, заявления двух президентов по итогам телефонного разговора о деэскалации вокруг украинских границ, содействия проведению “новогоднего/рождественского” взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц, определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года;

подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи Зеленского и Путина;

проведение встречи президентов РФ и Украины;

проведение саммита лидеров “Нормандской четверки”;

согласование в рамках ТКГ законов с последующим внесением их в Верховную Раду Украины: об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него “формулой Штайнмайера”, об амнистии, о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО), о специальной (свободной) экономической зоне, об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

Зеленский говорил 21 декабря, что договориться о реализации трех инициатив можно было бы до праздников. В частности – режима прекращения огня, КПВВ и обмена заложниками.

22 декабря ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. В украинской делегации ТКГ заявили, что увидели готовность “другой стороны” к деэскалации на Донбассе.

Несмотря на договоренности о возвращении к соблюдению режима прекращения огня, российско-оккупационные войска на Донбассе 23 декабря трижды нарушили режим тишины.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года ОПУ сообщил, что ТКГ в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

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