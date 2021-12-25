В России опубликовали 10 пунктов, которые Украина предложила РФ для мира на Донбассе
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Отмечается, что документ под названием “Необходимые шаги для разблокирования работы трехсторонней контактной группы (ТКГ), нормандского формата, выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года” появился накануне заседания ТКГ по урегулированию конфликта на востоке Украины 8 декабря.
В 10 шагов, которые предложил Киев, вошли:
Украина на заседании ТКГ 8 – 9 декабря предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00.00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению “Мер по усилению режима прекращения огня” от 22 июля 2020 года;
Украина на заседании ТКГ 8 – 9 декабря предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ “Золотое” в Донецкой области и “Счастье” в Луганской области), а также для повторного открытия всех уже существующих КПВВ. Кроме того, Украина готова продлить режим работы КПВВ в преддверии праздников;
Украина на заседании ТКГ 8 – 9 декабря предоставит списки удерживаемых лиц на освобождение или обмен, чтобы провести обмен до конца 2021 года. Подчеркивается, что Украина будет готова завершить процессуальною очистку в отношении установленных лиц, кто захотел быть перемещенным в ОРДЛО или РФ;
параллельно с первыми тремя шагами Украина готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению законопроекта “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины” с имплементированной в нем “формулой Штайнмайера”;
на заседании ТКГ 8 – 9 декабря Украина поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата;
телефонный разговор между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным относительно: поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года, заявления двух президентов по итогам телефонного разговора о деэскалации вокруг украинских границ, содействия проведению “новогоднего/рождественского” взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц, определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года;
подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи Зеленского и Путина;
проведение встречи президентов РФ и Украины;
проведение саммита лидеров “Нормандской четверки”;
согласование в рамках ТКГ законов с последующим внесением их в Верховную Раду Украины: об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него “формулой Штайнмайера”, об амнистии, о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО), о специальной (свободной) экономической зоне, об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
Зеленский говорил 21 декабря, что договориться о реализации трех инициатив можно было бы до праздников. В частности – режима прекращения огня, КПВВ и обмена заложниками.
22 декабря ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. В украинской делегации ТКГ заявили, что увидели готовность “другой стороны” к деэскалации на Донбассе.
Несмотря на договоренности о возвращении к соблюдению режима прекращения огня, российско-оккупационные войска на Донбассе 23 декабря трижды нарушили режим тишины.
Контекст:
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года ОПУ сообщил, что ТКГ в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.
Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).
12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.
Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.
По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.
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