Солидность и блеск: стилист Татьяна Филатова рассказала, в чем встречать Новый 2022 год

Символом этого Нового года будет Тигр. Он является олицетворением силы и духа. Этот знак принесет здоровье, наградит хорошими физическими данными. Тем, кто родился под таким знаком, следует ждать хороших вещей, жизненных изменений и активной работы.

Советы специалиста

Стилист Татьяна Филатова дает рекомендации, которые помогут выбрать правильный наряд на новогодний вечер.

Этот зверь ценит солидные и блестящие образы.

Он не потерпит неаккуратности в одежде и недорогих украшений. Для новогодней ночи идеальными станут следующие наряды:

Платье-комбинацию можно прикрыть стильным пиджаком свободного кроя. К этому образу добавить туфли на высоком каблуке. В платье должны отсутствовать кружева или быть в небольшом количестве. В таком стиле оно выглядит более привлекательно. Стоит подобрать модель брючного костюма. Если сделать акцент на дорогие аксессуары, замечательно будет смотреться этот вариант одежды на праздничном вечере. Можно использовать такие материалы для костюма, как бархат и атлас. Многие предпочитают встречать новогодний праздник в домашних условиях. Поэтому можно использовать даже пижаму. Она подойдет и для выхода, если ее украсить стразами, перьями, блестящими рисунками. Также для домашних условий можно приобрести обычную блузку. А вместо брюк пусть будут спортивные штаны. Можно надеть даже джинсы.

Такие наряды точно понравятся хищнику. Это поможет весело и непринужденно провести праздник.

Цветовые решения

Особое значение имеет цвет. Подойдут все водные оттенки, особенно синий и бирюзовый.

Также следует уделить особое внимание зеленому и черному цветам.

Тигр ценит все, что блестит. Поэтому неплохо добавить к своему платью серебряные или золотые украшения.

Ни в коем случае не нужно надевать броский красный наряд. Цвет огня отпугивает животное. Оно не любит также очень яркие оттенки.

В какой одежде не следует ходить на праздник

Стилисты утверждают, что Тигр не любит пестроты, парадности. Лучше надеть на новогодний вечер однотонную вещь.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Следует отказаться от рисунков с животными на платье или блузке. Нужно остерегаться изображений с тигром на одежде, хотя это и Год Тигра.

При выборе праздничного костюма следует отказаться от синтетики. Лучше использовать бархат, шелк, кожу. В таких нарядах дама выглядит шикарно. Следует надеть вещи из натуральных тканей.

Новогодний настрой во многом зависит от созданного женщиной образа. Следует внимательно отнестись к своему внешнему виду.

Чтобы Новый год принес в дом счастье и благополучие, нужно встретить его с хорошим настроением.