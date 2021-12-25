«Российский хакер со связями в Кремле»

Так американская пресса называет Владислава Клюшина, пополнившего список российских хакеров, выданных США.



Фото удостоверения Владислава Клюшина, выданного Минобороны

Семейная поездка в Швейцарию покататься на лыжном курорте для 41-летнего россиянина закончилась арестом в марте, а 18 декабря он был экстрадирован в Америку. Еще четверо российских граждан, предполагаемых подельников, остаются на свободе, но их въезд в страны, с которыми США имеет соглашения об экстрадиции, чреват арестами. РФ оспорила выдачу Клюшина Америке, подав апелляции в швейцарские суды, но все они были отклонены. Таким образом, Швейцария, вслед за Испанией, Латвией, Грецией, Чехией, Мальдивами, Таиландом и другими, пополнила список стран, где предполагаемых российских преступников выдают в руки американскому правосудию.

Клюшин и еще четверо россиян обвиняются в торговле инсайдерской информацией. Прокуратура в Бостоне, штат Массачусетс, утверждает, что они торговали украденной служебной информацией о деятельности Tesla, Roku и других компаний, получив незаконную прибыль в десятки млн долларов. Натаниэль Менделл, исполняющий обязанности прокурора Бостона, в понедельник заявил, что Владислав Клюшин имел «обширные связи с офисом президента Российской Федерации». Собственно информация о контрактах с администрацией президента и правительством РФ выложена на сайте компании M-13, где Клюшин занимал должность первого заместителя генерального директора. На сайте М-13 указано, что программные решения компании использовались «Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами, региональными государственными органами исполнительной власти, коммерческими компаниями и общественными организациями». В дополнение к этим услугам Клюшин и его сотрудники также якобы предлагали инвесторам услуги по управлению инвестициями в обмен на прибыль до 60 процентов, утверждается в документах следствия.

Предполагаемые хакеры управляли российской компанией информационных технологий, которая предлагала услуги по кибербезопасности для защиты от хакеров. Как утверждает американская прокуратура, в период с 2018 по 2020 год обвиняемые взломали компьютерные сети двух фирм, которые компании в США используют для подачи отчетов в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Согласно обвинительному заключению, группа из четырех человек получила доступ к отчетам о доходах за 2018 и 2019 годы от Capstead Mortgage Corp., Tesla, SS&C Technologies и других компаний. Обладая инсайдерской информацией до момента официальной публикации о том, получила ли компания прибыль (и тогда ее акции выгодно скупать, они пойдут вверх) или, наоборот, компания понесла финансовые убытки (и тогда акции надо продавать на бирже, пока они не упали в цене), россияне, как утверждается, торговали секретами и получили десятки миллионов. По словам прокуратуры, трейдеры вели торговлю благодаря счетам, открытым в банках и брокерских конторах на Кипре, в Дании, Португалии, РФ и США. «Мы (прокуратура), ФБР и другие наши партнеры в правоохранительных органах будем безжалостно преследовать тех, кто взламывает, крадет и пытается извлечь выгоду из инсайдерской информации, где бы они ни скрывались», — пояснил и.о. прокурора Менделл.

Посольство РФ в Вашингтоне отказалось от комментариев в ответ на запрос «Уолл-стрит джорнэл» и сослалось на более ранние заявления посольства РФ в Швейцарии, в которых США обвинялись в несправедливом участии в «продолжающейся охоте на российских жителей в третьих странах». В швейцарских судах команда юристов Клюшина утверждала, что США преследовали его по политическим причинам и потому, что американские власти надеялись, что тот сможет представить ценную информацию о российском правительстве.

Фоот: Samuel Corum / Getty Images

Как видно, в обвинениях Клюшину нет никакой политики. Ему инкриминируют сговор с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам, а также мошенничество с использованием электронных средств и ценных бумаг, а также получение несанкционированного доступа к компьютерам, мошенничество с использованием электронных средств и мошенничество с ценными бумагами. Обвинение в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам, а также мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве с ценными бумагами влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, трех лет освобождения под надзором и штрафа в размере 250 тысяч долларов. Каждое из обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств карается максимальным наказанием в виде 20 лет тюремного заключения.

Каждое из обвинений также предусматривает реституцию и конфискацию имущества в случае осуждения.

Американские СМИ обратили внимание на то, что в списке обвиняемых — 35-летний Иван Ермаков, бывший сотрудник российской военной разведки, которому ранее отдельно в федеральном суде в Вашингтоне, округ Колумбия, в июле 2018 года предъявлялись обвинения в хакерских преступлениях в рамках расследования «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году, проведенного бывшим спецпрокурором Робертом Мюллером. Согласно обвинительному заключению, Ермаков был одним из 12 российских хакеров, предполагаемых агентов ГРУ, которые взломали компьютерные сети Демократической партии, а затем слили их в сеть через различные организации, как здесь убеждены, «в рамках попытки президента РФ Владимира Путина нанести ущерб кандидатуре кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон». В октябре 2018 года Ермакову также было предъявлено обвинение в федеральном суде в Питтсбурге в связи с его предполагаемой ролью во взломе и связанных с ним операциях по дезинформации, направленных против международных антидопинговых агентств, спортивных федераций и антидопинговых органов.

Иван Ермаков, разыскиваемый ФБР. Фото: justice.gov

Как пишет Newsweek, адвокат Клюшина Оливер Чирич подал апелляцию в Европейский суд по правам человека. Адвокат считает, что Клюшину, вероятно, будет предъявлено обвинение в руководстве операцией секретной российской военной разведки ГРУ по оказанию влияния на президентские выборы 2016 года. Клюшин обладает «обширной информацией» о вмешательстве РФ в выборы 2016 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, знакомых с этим вопросом

Имена остальных членов предполагаемой преступной группы: 33-летний Николай Румянцев, Михаил Владимирович Ирзак, также известный как Микка Ирзак, 43 года, и Игорь Сергеевич Сладков, 42 года.

Американские СМИ отмечают, что российские хакеры в течение многих лет были в центре дипломатических баталий между Вашингтоном и Москвой, между которыми нет соглашения об экстрадиции (подобное соглашение было заключено с царской Россией в XIX веке). Как отмечает WSJ, ссылаясь на нынешних и бывших представителей правоохранительных органов и американских дипломатов, в последние годы РФ проводит «агрессивную кампанию по предотвращению экстрадиции в США» своих граждан, арестованных по обвинению в совершении хакерских атак. В некоторых случаях используются взятки с целью заставить третьи страны не сотрудничать с США в выдаче обвиняемых россиян. Как пишет Даниэл Голдман, бывший помощник прокурора южного округа Нью-Йорка, занимавшийся организованной преступностью и мошенничеством с ценными бумагами: «Совсем недавно РФ разработала новую тактику предотвращения выдачи своих жителей в Соединенные Штаты. После ареста гражданина РФ в третьей стране РФ сама выдвигает обвинения против него и требует экстрадиции на родину. Хотя российские обвинения обычно не столь серьезны по сравнению с американскими, эта тактика может быть эффективной, потому что страны обычно предпочитают экстрадировать людей для предъявления обвинений в свою собственную страну, а не в другую, зарубежную».

CNN напоминает «дело Алексея Буркова», которого США обвинили в том, что он является крупной фигурой в российском киберпреступном мире и обманул американцев на миллионы долларов. Бурков, которому сейчас около 30 лет, был арестован в 2015 году, когда находился в Израиле, и в конечном итоге был экстрадирован в США в 2019-м, несмотря на возражения Москвы. Накануне экстрадиции российские власти арестовали девушку — гражданку США и Израиля, которая не имела никаких связей с делом Буркова, ее обвинили в хранении марихуаны в московском аэропорту. Это не помешало Израилю экстрадировать Буркова в Америку. Бурков получил в США 9-летний тюремный срок, но в сентябре этого года был депортирован в Россию, которая также заочно предъявила ему обвинение в ряде финансовых преступлений, связанных с хакерскими атаками, и добивалась его ареста через Интерпол.

Как пишет Reuters, в период с 2010 по 2017 год в среднем только два российских киберпреступника ежегодно экстрадировались в США.

Цифра резко возросла в 2017 году — сразу 7 человек, несмотря на усилия президента Дональда Трампа по улучшению отношений с Москвой.

У всех разные судьбы.

Арестованный в Испании Станислав Лисов, известный под хакерскими именами Black и Blackf, согласно судебным документам, создал вирус NeverQuest. Он признал себя виновным в краже 855 тысяч долларов со счетов в банках США, получил четыре года тюрьмы, но за несколько месяцев до конца срока 17 июня этого года был возвращен в Россию.

Станислав Лисов во время слушания по делу об экстрадиции, 2017 год. Фото: EPA

Игорь Сущин и Дмитрий Докучаев, как сообщают американские СМИ, оба сотрудники ФСБ, обвиненные Соединенными Штатами в организации кражи до 500 млн учетных записей Yahoo в 2014 году. В 2017-м правительство США впервые предъявило российским офицерам уголовное обвинение в киберпреступлениях (еще до спецпрокурора Мюллера). Докучаев был одним из четырех человек, задержанных российскими властями по загадочным обвинениям в государственной измене в конце 2016 года, отмечает Reuters. Алексей Белан — один из двух хакеров, обвиняемых в сотрудничестве с Сущиным и Докучаевым с целью взлома почтовых серверов Yahoo и кражи данных с 500 млн учетных записей пользователей, был арестован в Европе в июне 2013 года, но бежал в Россию, прежде чем его удалось экстрадировать в США.

Петр Левашов, хакерская кличка «Севера», обвиненный в использовании ботнета для множества преступных схем, таких как мошенничество с акциями, попытки фишинга с учетными данными в интернете и распространение вредоносных программ, в том числе, программ-вымогателей, был выдан США Испанией. Вместо 10–12 лет тюрьмы неожиданно он был выпущен судьей Робертом Шатиньи в штате Коннектикут после 33 месяцев заключения. Судья вынес «щадящий» приговор: 3-летний срок под надзором, но на свободе. «33 месяца — это большой срок, и я уверен, что вам было особенно трудно, учитывая, что вы были вдали от жены, ребенка и дома», — сказал Шатиньи подсудимому. «Я верю, что вам есть что предложить, и надеюсь, что вы сделаете все возможное, чтобы быть позитивным и полезным членом общества».

Юрию Мартышеву, выданному США Латвией, повезло меньше. Несмотря на признание вины и раскаяние в зале суда, он получил 6,5 года тюрьмы за киберпреступления, в том числе, создание программы Scan4you. Он еще должен выплатить 8 млн долларов пострадавшим от его махинаций. Российские власти назвали его экстрадицию «похищением».

Александр Винник был арестован в Греции. Он обвинялся в США в участии в преступлениях, связанных со взломом компьютеров, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков. Американские власти также связали его с крахом Mt. Gox, японской биткоин-биржи, которая рухнула в 2014 году после взлома. В США Виннику грозило до 55 лет тюрьмы. Но в результате он сел в тюрьму во Франции — 5 лет за «отмывание» денег.

Задержание Александра Винника в Салониках, Греция, 2018 год. Фото: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

Иван Ермаков — один из 12 офицеров, обвиненных спецпрокурором Робертом Мюллером во вмешательстве в выборы, находится вне досягаемости американского суда. Преодолев обычные соображения секретности, спецпрокурор выдал в своем докладе конкретные факты («имена, явки, пароли»); это пока единственные конкретные данные по российскому «вмешательству» в президентские выборы США, хотя в документах и не содержится обвинений в «сговоре» российских игроков с американской стороной. Если верны сообщения источников американских СМИ об информированности в этом вопросе Владислава Клюшина, который попал в руки американцев, «в старые меха могут влить новое вино», и поднадоевшая тема «российского следа» может зазвучать по-новому. Это в Вашингтоне всегда пользуется спросом — и для внутриполитической борьбы и для внешней политики.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

—