 

Танцующую полуобнаженную учительницу в Татарстане сняли на видео

25.12.2021, 0:58, Новости дня
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Одна из школьных преподавательниц в Елабуге сплясала на сцене в полуобнаженном виде, это сняли на видео, сейчас учительницу уже уволили, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Видеозапись распространилась в родительских чатах, сама дискотека была в местном заведении «Старый город», пишет Inkazan.

 

Женщина вышла на сцену под песню «Пошла жара», начала танцевать и скинула платье в толпу. Она работала в одной из местных школ. Ролик попал к прокуратуре, после этого педагог была уволена.

Ранее на Сахалине учительница с учениками восьмого класса якобы сыграла в игру «Камень, ножницы, бумага» на раздевание. Преподавательницу уволили.



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