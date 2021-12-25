 

Американскую версию «Ирония судьбы» решили выпустить 31 декабря

25.12.2021, 0:58, Новости дня
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Стриминговый сервис Netflix к новогодним праздникам покажет собственную версию советской картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщают СМИ.

Фильм в новой итерации получил название «About Fate» («О судьбе»), он выйдет на онлайн-платформе 31 декабря, передает «Комсомольская правда».

Роль Жени Лукашина исполнил Томас Манн, также ранее игравший в сериале «Фарго» от того же сервиса. При этом в новой картине Лукашину 30, а не 40 лет. Роль Нади исполнила Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы – Миллеры»).

Ипполита же сыграл британский актер китайского происхождения Льюис Тан. Роль же Гали исполнила американка Бритт Робертсон («Под куполом», «Земля будущего»).

Напомним, актриса Лия Ахеджакова в резких выражениях отвечала на вопрос о том, как относится к съемкам англоязычной версии картины «Ирония судьбы» с участием голливудских актеров.



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