 

Вучич заявил о получении российских ПТРК «Корнет» Сербией

25.12.2021, 0:58, Новости дня
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Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» доставлены в Сербию, завил сербский президент Александр Вучич.

«Сегодня в Сербию прибыли лучшие ракеты против бронетехники в мире – «Корнеты». Мы получили отличную цену, оплатили авансом. Большое усиление для армии Сербии. Каждый день наша армия все сильнее, и я горжусь этим», – сказал Вучич в эфире TV Prva, передает РИА «Новости».

Ранее «Ростех» раскрывал характеристики новейшего ПТРК «Корнет-Д1». Комплекс будет способен поражать две цели разом и вести огонь в автоматическом режиме.



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