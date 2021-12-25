Создан левитирующий луноход

Если на Марсе можно запустить специальный вертолет или дрон, то как летать над поверхностью Луны, если там нет атмосферы? Этот вопрос возникает у специалистов космических агентств, планирующих будущие исследования лунной поверхности.

Кажется, ответ на него найден, говорят специалисты. Инженеры представили конструкцию так называемого левитирующего лунохода. Подъемную силу для него будет создавать не поток атмосферного воздуха, а электромагнитное поле.

Электрическое поле создается за счет излучения Солнца и плазмы, поясняют авторы идеи. Остается только усилить его и превратить в отталкивающий магнит. Кстати, подобные аппараты пригодятся не только на Луне, но и на различных астероидах или других планетах без атмосферы.