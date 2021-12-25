Новые солнечные электростанции в США не уступят по мощности крупным ГЭСам и ТЭСам

В Соединенных Штатах планируют осуществлять проекты по строительству крупных солнечных электростанций, которые по мощности не уступят большим тепловым и гидростанциям. Два проекта уже одобрены, и под них выделяют федеральные земли.

По словам экспертов, совокупная мощность первых двух СЭС составит 465 МВт, чего будет достаточно, чтобы обеспечить электрическим током более 130 тысяч домохозяйств. Речь идет об обеспечении энергией города средних размеров со всей его инфраструктурой. И на это не потребуется ни грамма топлива.

Проект строительства третьей станции еще рассматривается. Но в случае его одобрения без изменений, генерирующая мощность составит 500 МВт. На сегодня правительство США готово выделить под солнечные электростанции до 360 квадратных километров земельных участков.