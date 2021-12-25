В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко, комиссия снова не выбрала главу САП. Главное за день

Офис генпрокурора будет ходатайствовать об аресте Порошенко с залогом в 1 млрд грн

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко в рамках уголовного производства о поставках угля из ОРДЛО в 2014 году. Порошенко подозревают в госизмене и содействии деятельности террористических организаций.

В Офисе генпрокурора сообщили, что собираются просить суд арестовать пятого президента с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Также в Печерском райсуде столицы агентству “Укринформ” сообщили, что состоялось закрытое заседание, в ходе которого следственный судья разрешил задержать Порошенко для доставки в суд, где должно состояться избрание ему меры пресечения.

Порошенко в данное время находится за границей. Он заявлял, что вернется в Украину в январе.

Комиссия снова не выбрала главу САП

Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры во второй раз не смогла утвердить результаты конкурса – часть ее членов снова отказалась проголосовать за проект решения.

По итогам конкурса детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Суд снял с Антоненко электронный браслет

Шевченковский районный суд Киева 24 декабря продлил срок действия ночного домашнего ареста Андрею Антоненко, обвиняемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, но при этом разрешил снять с Антоненко электронный браслет.

Назначен новый глава Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова, который до этого занимал должность главы Полтавской ОГА.

Исполнять обязанности главы Полтавской ОГА будет первый заместитель председателя администрации Дмитрий Лунин.

Следствие по делу о ДТП с Infiniti в Харькове завершено

Правоохранители завершили расследование ДТП с автомобилем Infiniti в Харькове, которое произошло в октябре.

16-летнего Николая Харьковского обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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