«Невскую мануфактуру» закрыли на три месяца

Работу производственно-складских помещений «Невской мануфактуры», где весной произошел пожар, приостановили по решению Невского райсуда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Невский районный суд привлек к административной ответственности АО «Невская мануфактура» за совершение правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 (Невыполнение в срок законного предписания) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности производственно-складских зданий на 90 суток», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что в октябре 2021 года при рассмотрении результатов проверки выявили факт невыполнения АО «Невская мануфактура» предписания органов федерального государственного пожарного надзора.

В помещениях не проводятся работы по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок автоматического пожаротушения, эти установки неисправны, в некоторых помещениях нет систем пожаротушения, у зданий нет системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

В апреле в Петербурге сгорело здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной. Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии.

После этого суд арестовал генерального директора бизнес-центра «Невская мануфактура» Максима Макеева по делу о пожаре.