 

Пес и подросток провалились под лед в Киеве и спасли друг друга

25.12.2021, 0:14, Новости дня
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В Киеве несовершеннолетний мальчик попытался спасти свою собаку, провалившуюся под лед, ему удалось вытащить питомца из воды, но в этот момент он сам ушел под лед, подросток выжил с ее помощью.

Инцидент произошел в жилом массиве Русановка, подросток спасал собаку из полыньи, но провалился сам, передает «Страна.ua».

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Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua)

После этого к нему подбежал взрослый, он кинул палку, и вместе со спасенным псом вытянул несовершеннолетнего на берег.

К этому моменту на место прибежал второй очевидец, он снял верхнюю одежду и собрался броситься в полынью за мальчиком, но тот уже благополучно выбрался.

В ноябре житель Уфы бросился в ледяное озеро в центре города, чтобы вытащить из воды тонущую семилетнюю девочку.



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