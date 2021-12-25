 

На Украине заявили о начале производства «Байрактаров»

25.12.2021, 0:14, Новости дня
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Турецкие беспилотные летательные аппараты «Байрактар» TB2 начали производить на Украине, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок байрактаров, а сейчас запущено их производство уже в Украине», – сообщил Ермак в интервью изданию «Фокус».

Он пояснил, что двигатели для этих беспилотников уже производились в стране.

Ранее гендиректор Baykar Халук Байрактар заявлял, что российские системы радиоэлектронной борьбы не могут справиться с турецкими беспилотниками. Его заявление прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых якобы военные из РФ демонстрируют обломки уничтоженного «Байрактара», как утверждается, в 2019 году в Ливии.

Замначальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрий Муравкин отметил, что эти турецкие беспилотники окажутся «лакомыми мишенями» для российских комплексов ПВО «Панцирь».

Начальник беспилотной авиации РФ генерал-майор Александр Новиков сообщал, что российские разведывательно-ударные беспилотники «Орион» при необходимости смогут справиться с турецкими «Байрактарами».



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