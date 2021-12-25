Ученые предполагают подъем уровня мирового океана на 5 метров

Что произойдет, если процесс глобального потепления не остановится, например, в ближайшие 50-100 лет? Очевидно, начнется массовое вымирание ныне живущих на Земле организмов. Также продолжится подъем уровня Мирового океана.

Ученые из нескольких ведущих университетов Японии произвели моделирование ситуации до 3000 года и выяснили, что увеличение температуры приведет к тому, что воды Мирового океана, в этом случае, затопят значительную часть суши.

Эксперты составили карту земной поверхности в том виде, в котором она может оказаться через тысячу лет. Они полагают, что уровень Мирового океана может подняться на пять метров. Однако после 2100 года процесс может замедлиться и даже обернуться вспять, говорят эксперты. В этом случае самого плохого сценария удастся избежать.