Ученые пояснили, что общего между Землей и Марсом

Ученые из немецкого университета Мюнстера пришли к выводу, что и Земля, и Марс могли образоваться при одинаковых обстоятельствах. Кроме того, материалом для планет послужила одна и та же внутренняя материя Солнечной системы.

Согласно одной из теорий, обе планеты зародились в момент столкновений двух объектов размером с нашу Луну, отмечают астрономы. Однако существует еще и другое мнение. Оно гласит, что и Марс, и Земля могли образоваться из вещества, прилетевшего из-за пределов Солнечной системы.

Однако последние исследования указывают на то, что более вероятным был первый из названных сценариев. Изотопы минералов Марса и Земли действительно очень похожи. Но они значительно отличаются от тех, которые были найдены в прилетевших из-за границ Солнечной системы метеоритов.