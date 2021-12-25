 

Ученые пояснили, что общего между Землей и Марсом

25.12.2021, 0:10, Новости дня
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Ученые из немецкого университета Мюнстера пришли к выводу, что и Земля, и Марс могли образоваться при одинаковых обстоятельствах. Кроме того, материалом для планет послужила одна и та же внутренняя материя Солнечной системы.

Согласно одной из теорий, обе планеты зародились в момент столкновений двух объектов размером с нашу Луну, отмечают астрономы. Однако существует еще и другое мнение. Оно гласит, что и Марс, и Земля могли образоваться из вещества, прилетевшего из-за пределов Солнечной системы.

Однако последние исследования указывают на то, что более вероятным был первый из названных сценариев. Изотопы минералов Марса и Земли действительно очень похожи. Но они значительно отличаются от тех, которые были найдены в прилетевших из-за границ Солнечной системы метеоритов.



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